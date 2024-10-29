今日29日、関東地方は南部で雨が降りだしています。雨や冷たい北東の風で、未明からじわじわと気温が下がり、東京都心の正午の気温は17.2℃と11月上旬並みとなってます。夕方以降は本降りの雨となり、東京都心の気温は次第に15℃を下回るでしょう。関東南部で雨未明から気温ダウン今日29日、前線が本州の南に延びています。正午現在、関東地方は雲に覆われ、南部を中心に雨が降っています。関東南部では、雨や北東の冷たい風の影