歌手のビヨンセが、米大統領選でのカマラ・ハリス氏の支持を表明した。ビヨンセは２５日、テキサス州ヒューストンで行われたハリス氏の集会にデスティニーズ・チャイルド時代の仲間であるケリー・ローランドと共に登場した。 【写真】カマラ・ハリス氏 そこでケリーは「私たちは、女性が自分の身体について自分で決定する権利を否定するようなアメリカの物語を書こうとする人々からペンを奪