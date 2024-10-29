関東近郊で闇バイトへ応募する若者を実行役とする強盗などの事件が相次いでいることを受け、諏訪郡下諏訪町では29日、高校生に向けた啓発活動が行われました。少年警察ボランティア「闇バイトには注意してください。闇バイトには注意して！」下諏訪町の下諏訪向陽高校ではけさ、高校生に啓発のチラシを配りました。関東近郊では、SNSを通じて巧妙な言葉で闇バイトに誘い込み、応募する若者を実行役とする強盗などの事件が相次いで