衆議院選挙で落選した閣僚に対し、石破首相が「再起して頑張って欲しい」と伝えた。総理官邸では、選挙後、初めてとなる閣議が開かれ、落選した2人の閣僚も出席しました。「議員としての身分を失う以上、大臣の役割を果たせない」として辞任する意向の小里農林水産大臣は、石破首相とのやりとりを記者団に明かした。 小里農水相：きょうはお詫びを申し上げました。本当に、任務を続けていけなくなって申し訳ありませんと。総