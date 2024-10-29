２９日午前９時前、青森県三沢市の三沢空港で、米軍の戦闘機がトラブルを起こしたと、東北防衛局三沢防衛事務所に連絡があった。戦闘機はＦＡ１８とみられ、機体から発火したとの情報もあるが、けが人はないという。国土交通省三沢空港事務所によると、滑走路が一時閉鎖された。日本航空の羽田発三沢行き便が着陸できず、目的地を青森空港へ変更し、折り返し便が欠航した。