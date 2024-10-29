スターバックスコーヒージャパンは11月1日、全国の「スターバックス」(一部店舗を除く)で、新作ドリンク「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」を発売する。2024年『ホリデーシーズン』のドリンク第1弾。価格はテイクアウト687円、店内700円(各税込、以下同)。大きさはTallサイズのみ。あわせて、「マカダミア ホワイトスノー モカ(Hot/Iced)」(Tallサイズ、テイクアウト589円/店内600円)も同時発売。販売期間は