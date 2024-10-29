熊本市役所本庁舎の建て替えを巡り賛否を問う住民投票の実施を目指す市民団体が集会を開き、署名活動への協力を求めました。 【写真を見る】熊本市役所本庁舎建て替え賛否問う「住民投票」求める市民団体が集会署名協力呼びかけ 熊本市役所本庁舎の建て替えを巡っては、9月の定例市議会で関連予算案が可決し、市は来年（2025年）2月末までに基本計画から実施設計までの一括発注契約を業者と締結する方針です。 一方、この方