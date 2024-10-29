タレントの磯山さやか（41）が昨年10月に発売した写真集『and more』（講談社刊）が、ロングヒットを続けて4度目の重版が決定した。講談社によると、発売から1年が経過しても売れ続けて重版となるのは、昨今のグラビア界では異例の快挙だという。【写真集カット】シースルーのシャツに振り向き上目遣いがあざとい磯山さやか6年ぶりとなった今回の写真集のテーマは「デビュー23年目のグラビア原点回帰」。撮影はグアムで行われ