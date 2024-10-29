父礼三さん（右）に再審開始確定の報告をする前川彰司さん＝29日午前、福井市（代表撮影）1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件で、殺人罪で懲役7年が確定し、服役した前川彰司さん（59）は29日、福井市の実家で父礼三さん（91）と会い、裁判をやり直す再審の開始が決まったことを報告した。礼三さんは取材に「長過ぎた。とにかく無罪という2文字が早くほしい」と語った。第2次再審請求で名古屋高裁金沢支部が23