「X JAPAN」のYOSHIKIが28日、X（旧ツイッター）で、自身がプロデュースするバンド＆ボーイズグループ「XY」のプロデューサーを降板することを視野に入れていることを明かした。「XY」に手越祐也が加入、賛否の声にYOSHIKIが反応「色々な意見があって当然」同グループは今月25日、「NEWS」の元メンバーだった手越祐也（36）が加入することを発表。SNSなどで、さまざまな意見が飛び交い、YOSHIKIはXに「色々な意見があって当然。手