■子どもと一緒に防災ポーチを作る！今年の8月に「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が出たのを覚えていますでしょうか…。我が家は京都府在住なので、南海トラフ地震が起こったら揺れる可能性はかなり高い！そしてその時期に私は大阪でグループ展があり、夫に子どもを任せて、6日間ほどひとり別行動をする予定。（毎日、夜には帰宅）もちろん会場から家まで、すぐ帰れる距離ではない…。「私ひとり離れたところで地震があ