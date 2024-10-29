静岡大学は任期満了に伴う次期学長選で現職の日詰一幸学長を再任したと発表しました。日詰学長は浜松医大との統合・再編問題で合意書とは異なる案を示しています。任期満了に伴う静岡大学の次期学長選は現職の日詰一幸学長と近藤真副学長の一騎打ちとなっていました。静岡大学は、浜松医科大学と「1法人2大学」に統合・再編することで合意しましたが、その後、就任した日詰学長は両大学を1つに統合する「1大学2校」の推進を訴え、