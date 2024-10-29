29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比220円高の3万8890円と急伸。日経平均株価の前場現物終値3万8819.51円に対しては70.49円高。出来高は2万1869枚となっている。 TOPIX先物期近は2685.5ポイントと前日比23.5ポイント高、現物終値比6.18ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38890