被爆体験の証言活動を続ける被爆者団体が謝礼金の補助を求めて、広島市に要望しました。要望書を提出したのは広島の6つの被爆者団体の代表者4人です。要望書では、広島平和文化センターが実施する被爆証言には、今年4月から1万円あまりの謝礼金が広島市から被爆者に支払われているのに対し、被爆者団体が主催する証言活動には謝礼金はないとして同等の補助を求めています。広島市は被爆者団体の証言活動に補助をしていない理