東北電力は今夜、宮城県にある女川原子力発電所2号機の原子炉を起動させます。来月7日にも発電を再開する予定です。東北電力は先月、女川原発2号機の原子炉に核燃料の集合体560体の装填を終えていて、きょう午後6時から午後8時頃にかけ、原子炉を起動します。起動は原子炉に入れている137本の制御棒を引き抜くことを指し、これにより炉内で核分裂反応が始まります。核分裂反応が安定すれば、発生した蒸気でタービンを回し発電が可