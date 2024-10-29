第65回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県庁をスタートし、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場にフィニッシュする7区間76.9kmで行われる。各区間の距離と中継点は以下の通り。1区 11.6km 埼玉県庁〜宮原小学校前2区 9.4km 〜北本市南部公民館前3区 15.1km 〜ＪＲ行田駅入口4区 9.5km 〜大里農林振興センター前5区 7.8km 〜ＪＲ深谷駅前6区 10.6km 〜Hondacars前7区 12.9km 〜熊谷スポーツ文化公園陸上競技場今年