WMO＝世界気象機関は28日、去年1年間に観測された二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中の濃度が、観測史上最高を更新したと発表しました。WMOが発表した報告書によりますと、去年1年間に観測された二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの大気中濃度が、観測史上最高を更新しました。大気中の二酸化炭素濃度は、この20年間で11.4％の上昇と人類史上最も速いペースで蓄積しているということで、WMOは「地球は今後何年にもわたって