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玉木雄一郎氏、テレ朝「モーニングショー」自身巡る発言に物申す

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 玉木雄一郎氏が29日のTwitterで、テレ朝の「モーニングショー」に言及した
  • 国民民主党が支持母体の連合などに入るのは厳しいのではないか、と発言
  • 玉木氏は「そんなこと言ってるんですか!」と驚いたという
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