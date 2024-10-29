【モデルプレス＝2024/10/29】スターダストプロモーション所属の男性アーティスト集団“EBiDAN”による関西初の冠番組『EBiDANのフォトリップ』（毎週水曜深夜0時55分〜1時25分／カンテレ※関西ローカル）が、10月30日よりスタート。初回はBUDDiiSが登場し、体当たりロケに挑戦する。【写真】BUDDiiS、カラフル衣装で会場盛り上げる◆「EBiDANのフォトリップ」初回はBUDDiiS同番組には、ONE N’ ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS