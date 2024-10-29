日本ツクリダスが2024年10月30日より全国の書店とネット書店で「デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本」を発売します。 「デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本」角野嘉一著  著者 ：角野嘉一発売日 ：2024年10月30日定価 ：1,650円(10％税込み)体裁 ：四六判200ページ発行 ：合同フォレストISBN ：978-4-7726-6232-1商品URL：Amazon https://amzn.asia/d/fdqIsiF 