北海道江別市の公園で男子大学生が全裸で死亡しているのが見つかった事件で警察は、交際相手の20歳の女子大学生を含む男女4人を逮捕しました。傷害や傷害致死の疑いで逮捕されたのは江別市の大学生・八木原亜麻容疑者（20）と川村葉音容疑者（20）。17歳の自称・アルバイト従業員の少年、そして、札幌市白石区の18歳の自称・男子高校生の4人です。4人は、今月25日深夜から26日早朝にかけて、江別市内の公園で千歳の大学生・長谷知