今季のセ・リーグで異彩を放った菅野。この巨人のエースも手にはできなかった。(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext注目を集めた選考結果は、いささかなりとも驚きを呼ぶシビアなものとなった。10月28日、シーズンで最も優れた先発完投型の投手に贈られる「沢村賞」の選考委員会が開かれ、今年は該当者なしとすると発表された。同賞の「該当者なし」は、2019年以来5年ぶり6度目の出来事となった。【動画】巨人の大エース・菅野智