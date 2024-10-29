【モデルプレス＝2024/10/29】タレントの高橋みなみが29日、自身のX（旧Twitter）を更新。小嶋陽菜が28日に暴行を受けたとの報道を受け、コメントを投稿した。【写真】小嶋陽菜、ショーツから美脚全開◆高橋みなみ、小嶋陽菜の暴行被害にコメント報道によると小嶋は、自身の写真集のイベント後の28日夜に路上で男に抱きつかれ、押し倒されたといい、男は現行犯逮捕された。小嶋と同じく元AKB48で現在も親交がある高橋は同イベント