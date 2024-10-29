iPhone向けの新OS「iOS 18.1」の配信がスタートした アップルは、iOS/iPadOSの最新バージョン「iOS 18.1」と「iPadOS 18.1」の提供を開始した。どちらもAirPods Pro 2接続時に、ヒアリングチェック機能やヒアリング補助機能が利用可能となっている。 なお、ヒアリングチェックやヒアリング補助を利用するには、ファームウェアバージョン7B19以降が適用されたAirPods Pro 2が必要。 ヒアリング