北海道・江別市の公園で全裸の男子大学生の遺体が見つかった事件で、警察は交際相手とみられる女ら男女4人を逮捕しました。傷害致死などの疑いで逮捕されたのは、江別市の大学生・八木原亜麻容疑者（20）、男子高校生を含む男女4人です。4人は10月25日深夜から26日早朝にかけて、江別市の公園で千歳市の大学生・長谷知哉さん（20）を殴る蹴るなど繰り返し集団で暴行を加え、死亡させた疑いが持たれています。警察は4人の認否を明ら