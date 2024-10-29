政治ジャーナリスト田崎史郎氏（74）が29日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。27日の衆院選での公明党の退潮に言及した。公示前は自民256人、公明32人の計288人だったが、選挙後には自民191人、公明24人で計215人となり、自民党だけではなく自公で過半数233人に達しなかった。田崎氏の見解として「公明党の支援組織である創価学会の会員の高齢化が進み、集票力の低下が顕著のため、得票率が減