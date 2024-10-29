プロ野球のシーズンで最も優れた先発完投型の投手に贈られる「沢村賞」選考委員会が2024年10月28日、都内のホテルで行われ、19年以来5年ぶりの「該当者なし」に決まった。最終的に巨人・戸郷とソフトバンク有原に絞られ スポーツ紙の報道によると、巨人・菅野智之投手（35）、日本ハム伊藤大海投手（27）、ソフトバンク有原航平投手（32）、巨人・戸郷翔征投手（24）、DeNA東克樹投手（28）らが候補に挙がり、最終的に戸郷と有原に