アジア株台湾株は大幅下落、TSMC創業者「半導体の自由貿易は死んだ」将来の課題を警告 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 20694.90（+95.54+0.46%） 中国上海総合指数 3330.93（+8.74+0.26%） 台湾加権指数 22884.64（-313.43-1.37%） 韓国総合株価指数 2599.86（-12.57-0.48%） 豪ＡＳＸ２００指数 8256.30（+34.78+0.42%） アジア株は高安まちまち。 台湾株は大幅続落、約1週