ビットコイン急伸、6月7日以来の高水準 ビットコイン（ドル）(NY時間22:23) １ビットコイン＝71273.25（+1662.68+2.39%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間22:23) １ビットコイン＝10898393（+254224+2.38%） ※円はドル円相場からの計算値