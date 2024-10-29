【モデルプレス＝2024/10/29】MLBサンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有選手が28日、自身のX（旧Twitter）を更新。前妻でモデルの紗栄子との息子2人がサンディエゴに遊びに来たことを明かした。【写真】ダルビッシュ有が公開した妻お手製パーカー◆ダルビッシュ有、前妻との息子と再会ダルビッシュ選手は、「少し前ですが前妻との息子2人がサンディエゴに遊びにきました」と報告。「1週間ほど家に泊まり、現在の妻との4人の息子