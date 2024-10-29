横浜流星が主演する映画『正体』より、姿を変えて日本中を逃亡する指名手配犯・鏑木慶一（横浜）の顔をとらえた場面写真が解禁された。【写真】横浜流星が“5つの顔”を演じ分ける！『正体』場面写真本作は、染井為人の同名小説を藤井道人監督が実写化する逃亡サスペンス・エンターテインメント。日本中を震撼させた殺人事件の容疑者として逮捕され、死刑判決を受けた鏑木が脱走した。潜伏し逃走を続ける鏑木が日本各地で