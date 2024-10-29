中国・北京の名門とされる小学校の校門前で刃物による襲撃事件が発生し子ども３人を含む５人が負傷した。２８日午後３時２０分ごろ、北京市海淀区にある小学校の前で５０代の男が凶器を持って暴れ子ども３人を含む５人が負傷した。海淀区公安局は事件後に発表文を通じ「容疑者を現場で逮捕した。詳しい事件の経緯などは追加で調査中」と説明した。負傷者はすぐ病院に運ばれ命に別条はないという。景気低迷の中で低所得層を含む一般
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