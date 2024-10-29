インドの一部の州が飲食物に非衛生的な処理をした者を厳しく処罰すると予告した。英国ＢＢＣは２８日（現地時間）、インド北部ウッタラーカンド州が飲食物に非衛生的な行為をする場合、最大１０万ルピー（約１８万円）の罰金を科す法案を立法すると報じた。近隣のウッタル・プラデーシュ州も類似の法案を発議する予定だ。ＢＢＣによると、ウッタラーカンド州は一定規模以上の飲食店の台所にカメラの設置を義務化したり、飲食物に唾