沖縄は台風21号の影響で11月1日頃にかけて荒天に。その後、本州付近は3日(文化の日)にかけて雨が降るでしょう。来週は北海道で雪が降る見込みです。30日〜5日の天気この先一週間は、秋雨前線や台風の影響を受けやすく、短い周期で天気が変わりそうです。明日30日は北海道と九州は朝から晴れますが、東北や関東、東海、近畿は朝まで雨が降るでしょう。その後は天気が回復して晴れる見込みです。名古屋では一気に気温が上がり、最高