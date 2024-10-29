皆さまこんにちは、美眉のプロSAORIです！「今っぽい美人眉に憧れる」けど「どうしたらよいかわからない」そんな方必見！今回は2024年の「美人眉メイク」VS「NG眉メイク」を徹底比較します！【詳細】他の記事はこちら?太さ2024年美人眉メイクVS NG眉メイク比較1つ目は眉の太さ！太眉が流行った時代もありましたが、眉が太すぎるのは2024年NG眉メイク。眉の太さは目の縦幅の2／3〜3／4。それ以上太いとやや昔っぽい印象になりやすい