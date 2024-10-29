ダイソーでお買い物中に、ちょっと気になる商品を発見。使い捨てしやすいプラ製のスプーンとフォークのセットなのですが、実は凄い秘密を持っていました…！それぞれ単体で使うのもいいのですが、2つをジョイントさせることで大変身♡さらに使い勝手がアップしちゃうんです。これは考えた人に拍手！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ジョイントできるカトラリー（20本）価格：￥110（税込）入数：計20本販売ショップ