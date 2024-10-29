東京・将棋会館で29日に予定していた将棋の女流王将戦三番勝負（囲碁・将棋チャンネル主催）の第3局が、挑戦者の福間香奈女流五冠（32）の不戦敗となり、対戦成績2勝1敗で西山朋佳女流王将（29）の防衛が決まった。日本将棋連盟が同日発表した。福間女流五冠から「体調不良のため本対局の実行が不能」と申し出があり、主催者側が不戦敗を決めた。福間女流五冠は、白玲戦の第５、６局でも同様の理由で不戦敗となり、タイトル戦を