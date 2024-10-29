貴州省初、中国ラオス鉄道の自動車輸出専用列車運行28日、貴州省貴陽市の都拉営駅に停車する自動車輸出専用列車。（貴陽＝新華社記者/劉続）【新華社貴陽10月29日】中国貴州省で製造された新エネルギーバス28台を積んだ輸出専用列車が28日、貴陽市の都拉営駅（貴陽国際陸港）を出発し、雲南省の磨憨（モーハン）口岸（通関地）経由でラオスのビエンチャンに向かった。中国とラオスを結ぶ「中老鉄道」の開通後、同省からラ