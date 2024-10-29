北海道警本部＝札幌市中央区北海道江別市の公園で大学生長谷知哉さん（20）が全裸で倒れているのが見つかり、死亡が確認された事件で、道警は29日、集団で暴行して死亡させたなどとして、傷害と傷害致死の疑いで、同市の女子大学生2人を含む17〜20歳の男女4人を逮捕したと発表した。うち1人が長谷さんと交際していたといい、関係のもつれが事件に発展した可能性があるとみて調べている。道警によると、傷害容疑で逮捕されたの