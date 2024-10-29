お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーさんが自身のインスタグラムを更新。オフでの出来事を綴りました。 【写真を見る】バービーさん「『X JAPANのToshlさんですか？』って言われちゃった」サングラス姿の写真に反響バービーさんは「やっぱオーラでちゃってるのかな？『X JAPANのToshlさんですか？』って言われちゃった」と、サングラス姿の写真をアップ。続けて「#xjapan」・「#龍玄とし」と、ハッシュタグを添えま