◆第７７回秋季関東高校野球大会第４日▽準々決勝健大高崎−佐野日大（２９日・等々力）健大高崎のエース右腕・石垣元気投手（２年）が２回２死三塁、１５８キロを計測した。８番・福田來貴へのフルカウントからの１球は外れ、四球となったが、「１５８」の表示に球場全体がどよめいた。初回無死一塁、２番打者・金子への２球目で自己最速を更新する１５６キロを計測したばかりだったが、さらに２キロ更新した。２年生投