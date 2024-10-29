◆ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの冬イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024-2025」※画像はイメージです横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルの3施設では、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの4ブランドとともに、ホリデーイベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2024-2025」を開催する。4つの世界を音と光と映像で表現したメインツリー、『アナ