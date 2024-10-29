北海道江別市の公園で、男子大学生が倒れているのが発見され、その後死亡した事件で、警察は10月29日までに傷害致死などの疑いで20歳の大学生の女ら男女4人を逮捕しました。逮捕されたのは、江別市の大学生、八木原亜麻容疑者（２０）と川村葉音容疑者（２０）、１７歳と１８歳の少年です。八木原容疑者は男女数人と共謀し、１０月２５日深夜から２６日早朝までの間、江別市文京台南町の公園で、千歳市の大学生・長谷知哉さん（２