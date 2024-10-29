佐久平尾山開発は、2024年11月1日に長野県・佐久平パーキングエリア(下り)敷地内にカフェ『佐久平珈琲』をグランドオープンします。 佐久平珈琲 所在地 ： 〒385-0003長野県佐久市下平尾2329上信越自動車道・佐久平PA・下り営業時間 ： 10:00〜15:00電話番号 ： 0267-66-3533Instagram： https://www.instagram.com/sakudairacofee/?hl=ja# 佐久平尾山開発は、2024年11月1日に長野県・佐久平パーキ