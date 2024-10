【モデルプレス=2024/10/29】ファッション誌「VOGUE JAPAN」(コンデナスト・ジャパン)は、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2024」の受賞者を発表。綾野剛、伊藤沙莉、Travis Japanらが受賞した。【写真】トラジャ松田元太、1週間で10キロ減◆「THE ONES TO WATCH」綾野剛&磯村勇斗らが受賞受賞者は、綾野(俳優)、磯村勇斗(俳優)、伊藤(俳優)、江村美咲(プロフェンシング選