台湾に拠点を置く半導体製造企業のTSMCが、中国に拠点を置くチップメーカー「SOPHGO」への製品出荷を停止したことが明らかになりました。SOPHGOは「TSMCの半導体がHuaweiのAIチップに使われていた問題」で、輸出規制の対象となっている半導体流通の仲介役を担っていたと報じられていますが、SOPHGOは報道を否定しています。TSMC suspended shipments to China firm after chip found on Huawei processor, sources say | Reutersht