テレビ東京は本日、2024年10月29日（火）に、乳幼児向け番組「シナぷしゅ」（テレ東系毎週月〜金 朝7時30分放送中）の全世界への配信を目的とした新たな公式 YouTubeチャンネル「PushBaby（プッシュベイビー）」を開設いたしました（「PushBaby」公式YouTubeチャンネル︓@PushBaby_PushPush_official）。【動画】民放初！ 赤ちゃん向け知育番組「シナぷしゅ」「PushBaby」は、全世界への配信を目的としたグローバルチャンネ