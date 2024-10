Perfumeの"あ〜ちゃん"こと西脇綾香が27日(日)、Instagramを更新。妹でタレントで西脇彩華とのツーショットを公開した。【写真】地元・広島での凱旋公開収録に登場した西脇綾香・彩華姉妹【4点】今年で結成25周年を迎えるテクノポップユニット・Perfumeのメンバーとして活躍する西脇綾香。西脇は27日、「My sister is too cute…Do I look like twins?」とInstagramを更新。妹でタレントの西脇彩華とのリンクコーデで、地元・広