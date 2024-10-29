公明党は２７日投開票の衆院選で、石井代表ら執行部や中堅前議員の落選が相次ぎ、公示前の３２議席から２４議席に大きく減らした。１１月９日にも党大会を開き、石井氏の後任を選出して新体制を始動させる方針だが、党勢立て直しへの道のりは険しい。「進退も含めた党の運営体制の方向性を遅くならないうちにまとめたい」石井氏は２８日、国会内で記者団にこう述べ、代表を近く辞任する意向を示した。埼玉１４区で敗れ、比例
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