£±£°·î£·Æü¤ËÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤«¤é½÷À­¤¬°ì»þÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ÆÉé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï£²£¸Æü¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½ê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Îµ×ÊÝÅÄÎ¦ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£±¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£»ÔÀî»Ô¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï£³¿ÍÌÜ¡£¸©·Ù¤Ï£²£·Æü¤«¤éºÇ¹â£³£°£°Ëü±ß¤Î¸øÅª·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤Æ¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î´Ø·¸Àè¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÁÜºº°÷¤¬Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤·¡¢¸å¤ËÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Î¶¯Åð»¦